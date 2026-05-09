Mensch in Denver von Flugzeug erfasst und getötet

Am Flughafen der US-Stadt Denver hat ein Flugzeug beim Starten einen Menschen erfasst und getötet. Der Mann starb am späten Freitagabend (Ortszeit) beim Überqueren der Startbahn, nachdem er zwei Minuten zuvor über einen Zaun geklettert war, wie der internationale Flughafen von Denver im US-Bundesstaat Colorado auf der Plattform X mitteilte.

Daraufhin kam es nach Angaben des Flughafens zu einem Triebwerksbrand. Der Pilot habe den Start des Flugs von Frontier Airlines bei hoher Geschwindigkeit sofort abgebrochen, teilte US-Verkehrsminister Sean Duffy auf X mit. Die Maschine sei schnell geräumt worden, während Feuerwehr und Ermittler im Einsatz waren. Duffy sprach von einem Sicherheitsverstoß. Die Person sei absichtlich über den Außenzaun geklettert.

Laut Mitteilung des Flughafens waren 231 Menschen an Bord des Fliegers. Zwölf von ihnen seien leicht verletzt worden, fünf davon ins Krankenhaus gekommen. Die meisten der Passagiere seien inzwischen auf einem anderen Flug weitergereist, hieß es. Ziel des abgebrochenen Flugs von Frontier Airlines war Los Angeles.

Er habe ein lautes Geräusch gehört und dann durch ein Fenster oranges Licht von dem brennenden Triebwerk gesehen, sagte ein Passagier dem US-Sender ABC. Andere berichteten von Rauch in der Kabine.