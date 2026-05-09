Sieg im zweiten Finale: Menowin Fröhlich ist RTL-"Superstar"

Er hat es geschafft: Im dritten Anlauf ist Menowin Fröhlich (38) zum Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" gekürt worden. Der in Bayern lebende Sänger entschied das Publikumsvoting der RTL-Liveshow am späten Samstagabend für sich. Mit Tränen in den Augen kniete Fröhlich nach der Verkündung auf dem Studioboden und nahm Juryboss Dieter Bohlen in den Arm.

In den vergangenen Wochen gab es reichlich Wirbel um die erneute Teilnahme des mit allerlei Skandalen und Gerichtsurteilen behafteten Kandidaten. Schon 2005 schaffte er es in die Top 20, musste dann aber aufgrund einer Gefängnisstrafe ausscheiden.

Fünf Jahre später kam er ins Finale, überzeugte in allen Liveshows und wurde überraschend nur Zweiter. Dass der 38-Jährige noch einmal mitmachen durfte, stieß vielen Zuschauern sauer auf. Fröhlich selbst setzte sich als Ziel, das Trauma seines ersten "DSDS"-Finales endlich zu überwinden. "Ich würde mich übertrieben freuen, da einen Deckel drauf zu machen", sagte er.