Syriens Übergangspräsident Sharaa hat Regierung umgebildet

Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat seine Regierung umgebildet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Freitag unter Berufung auf Dekrete des Präsidenten meldete, ernannte Sharaa Haled Saarur zum neuen Informationsminister. Der bisherige Amtsinhaber Hamza Mustafa wechselt ins Außenministerium. Zudem wurden die Gouverneure der Provinzen Homs, Kuneitra und Deir Essor ausgetauscht. In der östlichen Provinz Deir Essor liegen die meisten Ölfelder des Landes.

Es ist die erste Regierungsumbildung seit dem Sturz des früheren Präsidenten Bashar al-Assad. Ein offizieller Grund für die Personalwechsel wurde nicht genannt. Zuletzt hatte es jedoch Proteste und Kritik in den sozialen Medien wegen der sich verschlechternden Wirtschaftslage und der Unzufriedenheit mit der Regierungsarbeit gegeben. Sharaa ernannte zudem einen neuen Generalsekretär des Präsidialamtes. Die vorherige Besetzung des Postens durch einen seiner Brüder hatte zu Kritik geführt.