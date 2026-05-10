Brasiliens Höchstgericht stoppt Haftverkürzung für Bolsonaro

Das Oberste Gericht in Brasilien hat die Anwendung eines Gesetzes gestoppt, das eine Verkürzung der Haftstrafe des verurteilten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro vorsieht. Richter Alexandre de Moraes ordnete am Samstag "die Aussetzung der Anwendung des Gesetzes" an, bis die Einsprüche gegen dessen "Verfassungsmäßigkeit" vom Obersten Gerichtshof geprüft wurden, wie es in einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Dokument hieß.

Das Oberste Gericht Brasiliens hatte den 71-jährigen rechtsradikalen Ex-Staatschef im September wegen eines geplanten Umsturzes zu gut 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde schuldig gesprochen, eine "kriminelle Organisation" angeführt zu haben, um seine 2022 erlittene Wahlniederlage gegen seinen linksgerichteten Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva zu kippen. Im November trat Bolsonaro seine Haftstrafe an.

Im Dezember stimmte das mehrheitlich konservative Parlament jedoch für einen Gesetzentwurf, durch den die 27-jährige Haftstrafe auf etwas mehr als zwei Jahre verkürzt werden könnte.

Präsident Lula legte Veto gegen die Entscheidung ein. Tausende Menschen gingen zudem gegen eine Verkürzung von Bolsonaros Haftstrafe auf die Straße. Ende April hob der Kongress Lulas Veto dann auf und das Gesetz trat in Kraft.