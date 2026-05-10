Streit in Personalhaus eskalierte: Frau in Bad Häring mit dem Umbringen bedroht

Bad Häring – Die Polizei wurde am Samstagnachmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung in einem Personalhaus in Bad Häring alarmiert. Eine 27-jährige Frau erstattete nach einer gefährlichen Drohung Anzeige. Beim Eintreffen der Beamten waren mehrere Personen an einem Handgemenge beteiligt.

Ein 31-jähriger Ungar löste laut Polizei den Streit aus, „verhielt sich äußerst aggressiv und führte in seiner Hosentasche einen Schlagring mit“. Der Mann soll die 27-jährige Landsfrau mit dem Umbringen bedroht haben.