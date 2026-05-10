Hangrutsch in Osttirol: Holzhütte und Stüberl schwer beschädigt
Hopfgarten in Defereggen – Im Bereich von zwei Wohnhäusern kam es am Samstagabend in Innerhopfgarten (Gemeinde Hopfgarten in Defereggen) zu einer Hangrutschung. Mehrere große Steine im Durchmesser von ein bis zwei Metern sowie Geröll und Erdreich lösten sich. Dabei wurden eine am Fuße des Hanges stehende Holzhütte sowie ein Stüberl, das an eine Garage angrenzt, schwer beschädigt.
Das Haus oberhalb des betroffenen Hanges ist derzeit unbewohnt, Personen wurden nicht verletzt. Die angrenzende Landesstraße (L25) war vom Ereignis nicht betroffen.
Von einem Vertreter der Gemeinde und dem Baubezirksamt wurde eine Begehung durchgeführt. Eine Evakuierung von Hausbewohnern war nicht erforderlich. Am Sonntag erfolgt ein neuerlicher Lokalaugenschein. (TT.com)