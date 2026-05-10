Hangrutsch in Osttirol: Holzhütte und Stüberl schwer beschädigt

Hopfgarten in Defereggen – Im Bereich von zwei Wohnhäusern kam es am Samstagabend in Innerhopfgarten (Gemeinde Hopfgarten in Defereggen) zu einer Hangrutschung. Mehrere große Steine im Durchmesser von ein bis zwei Metern sowie Geröll und Erdreich lösten sich. Dabei wurden eine am Fuße des Hanges stehende Holzhütte sowie ein Stüberl, das an eine Garage angrenzt, schwer beschädigt.