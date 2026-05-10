Hantavirus-Ausbruch: Evakuierung von Kreuzfahrtschiff in Teneriffa angelaufen

An Bord befinden sich knapp 150 Menschen, alle Passagiere und ein Teil der Besatzung sollen die „Hondius“ schrittweise verlassen und in ihre Heimatländer gebracht werden.

Adeje – Nach der Ankunft des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs „Hondius“ vor der Kanareninsel Teneriffa hat am Sonntagvormittag dessen Evakuierung begonnen. „Die Ausschiffung der spanischen Passagiere und der spanischen Besatzung beginnt“, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. An Bord befinden sich knapp 150 Menschen, alle Passagiere und ein Teil der Besatzung sollen die „Hondius“ schrittweise verlassen und in ihre Heimatländer gebracht werden.

Zuvor waren Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden an Bord gegangen, um letzte Untersuchungen vorzunehmen. Die Passagiere sollen dann in isolierten Bussen zum nahegelegenen Flughafen gebracht und in ihre Heimatländer ausgeflogen werden.

Spanische Staatsbürger sollten das Schiff als Erste verlassen. Sie sollen mit einem Regierungsflugzeug nach Madrid gebracht werden. Dabei werde sichergestellt, dass die Passagiere keinen Kontakt zur Öffentlichkeit hätten, hieß es. 30 Besatzungsmitglieder sollen an Bord bleiben, um das Schiff zur Desinfektion in die Niederlande zu steuern. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder seien nach weiterhin geltenden Informationen ohne Krankheitssymptome, sagte Spaniens Gesundheitsministerin Mónica García.

Evakuierung soll bis Montag dauern

Die Evakuierung soll nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums bis Montagnachmittag dauern. Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ war Sonntagfrüh vor der Küste der spanischen Kanaren-Insel in der Nähe des Hafens von Granadilla eingetroffen. Während der Reise durch den Südatlantik waren an Bord Infektionen mit dem Hantavirus ausgebrochen.

Acht Menschen erkrankten, sechs davon nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nachweislich an dem Hantavirus, drei davon starben. Bei ihnen handelt es sich um ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden und eine Frau aus Deutschland. Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von dem niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte.

WHO: Risiko für Allgemeinheit gering

Die europäische Gesundheitsbehörde stufte am späten Samstagabend vorsorglich alle Passagiere als Hochrisikokontakte ein. Für die Allgemeinheit schätzt die WHO das Risiko als gering ein, für die Menschen an Bord jedoch als moderat. Zur Koordinierung des Einsatzes ist auch WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus nach Teneriffa gereist.