Hantavirus-Ausbruch: Kreuzfahrtschiff vor Teneriffa eingetroffen

Passagiere und ein Teil der Besatzung sollen unter hohen Sicherheitsvorkehrungen an Land gebracht werden. 30 Besatzungsmitglieder bleiben an Bord und sollen das Schiff zur Desinfektion in die Niederlande steuern.

Adeje – Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“, auf dem das gefährliche Hantavirus ausgebrochen ist, ist Sonntagfrüh vor der Küste der spanischen Insel Teneriffa eingetroffen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie das Schiff in der Nähe des Hafens von Granadilla ankerte. Dort sollen die Passagiere und ein Teil der Besatzung unter hohen Sicherheitsvorkehrungen an Land gebracht werden. Der Einsatz zur Evakuierung soll den spanischen Behörden zufolge noch in der Früh beginnen.

Zunächst sollen die Passagiere, die bisher keine Symptome zeigen, von spanischen Gesundheitsbehörden getestet werden. Anschließend werden sie in kleinen Booten an Land und von dort in isolierten Bussen zum nahe gelegenen Flughafen gebracht, um in ihre Heimatländer zu fliegen. Spanische Staatsbürger sollen das Schiff als Erste verlassen. 30 Besatzungsmitglieder bleiben an Bord und sollen das Schiff zur Desinfektion in die Niederlande steuern.

Drei Erkrankte bisher gestorben

Bei dem Ausbruch waren nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) acht Menschen erkrankt, sechs davon nachweislich an dem Hantavirus. Drei der Erkrankten starben. Die europäische Gesundheitsbehörde stufte am späten Samstagabend vorsorglich alle Passagiere als Hochrisikokontakte ein. Für die Allgemeinheit schätzt die WHO das Risiko als gering ein, für die Menschen an Bord jedoch als moderat.