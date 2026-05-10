Ski-Talent trat nach drei Saisonsiegen zurück: „Nehme viele schöne Erinnerungen mit“

Eigentlich konnten sich die Ergebnisse von Kilian Abplanalp in der abgelaufenen Saison sehen lassen. Bei gleich acht FIS-Rennen fuhr der Schweizer Technik-Spezialist auf das Podest, drei konnte er sogar gewinnen.

Dennoch zog der 24-Jährige unlängst einen Schlussstrich unter seine Karriere, wie er in den Sozialen Medien verkündete. „Meine letzte Saison als aktiver Skirennfahrer ist vorbei und ich schaue auf eine sehr schöne und erlebnisreiche Zeit zurück“, schrieb der Eidgenosse und führte weiter aus: „Das Skifahren war bis jetzt mein Leben und ich durfte dadurch sehr viel lernen und viele Freundschaften gewinnen. Ich bin sehr glücklich, diesen Weg gegangen zu sein und nehme ganz viele schöne Erinnerungen mit.“