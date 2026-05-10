Bestickte Baustellennetze
„Müssen Finger in Wunden legen“: Tiroler Künstlerin Cibulka über feministische Botschaften
Die nur zwei Häuserblocks vom Weißen Haus in Washington entfernte, 600 Quadratmeter große Fassadeninstallation am National Museum of Women in the Arts wäre heute wohl nicht mehr möglich.
© Kevin Allen
Sie sind Aufreger von Washington über Rabat und Innsbruck bis zum Weinviertel: Katharina Cibulkas mit pinkem Tüll im Kreuzstichmuster bestickte Baustellennetze und deren brisante Botschaften.