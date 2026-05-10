Zum Muttertag
Zwei Tirolerinnen erzählen, warum ihre Mütter heute wichtiger sind denn je
Ob im Stall, im Garten oder am Feld: Julia Haslwanter arbeitet Tag für Tag, Seite an Seite mit Mutter Ingrid Mayr am Bauernhof. Sie ist nicht nur ihr großes Vorbild, sondern auch ihre beste Freundin.
© Susann Frank
Ein gemaltes Herz, ein gebasteltes Geschenk – so sieht der Muttertag oft aus. Doch je älter wir werden, desto klarer erkennen wir, was Mütter wirklich leisten. Zwei erwachsene Tirolerinnen erzählen, warum ihre Mütter heute wichtiger sind denn je – und weshalb ihre Dankbarkeit mit den Jahren gewachsen ist.