Zwei Tirolerinnen erzählen, warum ihre Mütter heute wichtiger sind denn je

Ein gemaltes Herz, ein gebasteltes Geschenk – so sieht der Muttertag oft aus. Doch je älter wir werden, desto klarer erkennen wir, was Mütter wirklich leisten. Zwei erwachsene Tirolerinnen erzählen, warum ihre Mütter heute wichtiger sind denn je – und weshalb ihre Dankbarkeit mit den Jahren gewachsen ist.