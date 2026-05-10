2,14 Promille: Betrunkener Lenker mit Kindern im Pkw erwischt

Sattledt – Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntag kurz nach 1 Uhr auf der B122 im Bezirk Wels-Land von einer Zivilstreife gestoppt worden. Der 38-jährige Kroate, der von Sattledt in Richtung Kremsmünster unterwegs war, fiel den Beamten durch seine eigenartige Fahrweise auf. Er hatte offensichtlich Schwierigkeiten, die Spur halten zu können. Ein Alkomat-Test ergab 2,14 Promille. Im Wagen saßen noch die Lebensgefährtin des Lenkers und zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren.