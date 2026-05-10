2,14 Promille: Betrunkener Lenker mit Kindern im Pkw erwischt
Sattledt – Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntag kurz nach 1 Uhr auf der B122 im Bezirk Wels-Land von einer Zivilstreife gestoppt worden. Der 38-jährige Kroate, der von Sattledt in Richtung Kremsmünster unterwegs war, fiel den Beamten durch seine eigenartige Fahrweise auf. Er hatte offensichtlich Schwierigkeiten, die Spur halten zu können. Ein Alkomat-Test ergab 2,14 Promille. Im Wagen saßen noch die Lebensgefährtin des Lenkers und zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren.
Noch bevor die Polizisten den Lenker aus Steyr anhalten konnten, fuhr dieser mehrmals gegen den Randstein und auch auf die Gegenfahrbahn. Nachdem sie ihn gestoppt hatten, schilderte er ihnen, dass er soeben von einer Feier kommt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. (APA)