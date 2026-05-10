Ex-ORF-Größen fordern Reformen: „Der ORF gehört der Bevölkerung“

Frühere ORF-Journalistinnen und -Journalisten fordern einen Neustart im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Politik müsse den Wandel ermöglichen – dürfe den ORF aber nicht zum Spielball der Parteien machen.

Wien – Prominente ehemalige ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter fordern Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In einem offenen Brief an die Politik heißt es, der ORF brauche „jetzt eine Person an der Spitze, die den ORF reformieren kann“. Das Haus müsse von innen erneuert werden.

Unterzeichnet wurde das Schreiben unter anderem von Eugen Freund, Ernst Gelegs, Paul Lendvai, Rudolf Nagiller, Gisela Hopfmüller und Fritz Ortner. Die Politik müsse den Wandel ermöglichen, dürfe den ORF aber nicht zum „Spielball der Parteien“ machen.

„Jedes Unternehmen, das so lange besteht, muss einen Erneuerungsprozess durchgehen“, heißt es in dem Schreiben. Gesucht werde eine Führungspersönlichkeit, die die Stärken des ORF kenne – und zugleich wisse, „wo man ab Tag eins mutig reformieren muss“.

Kritik an Stiftungsräten

Die Unterzeichner verweisen auf ihre jahrzehntelange Tätigkeit im ORF: als Reporterinnen und Reporter, Korrespondentinnen und Korrespondenten, Sendungsverantwortliche, Chefredakteurinnen und Chefredakteure sowie Direktoren und Intendanten. Sie hätten den ORF in einer Zeit erlebt, „als der ORF von weiten Teilen der Bevölkerung großes Vertrauen genossen hat“. Nun wolle man nicht schweigen.

Mit Sorge beobachte man, wie dieses Vertrauen erschüttert worden sei. Im Brief ist von Machtmissbrauch, Mobbing und Fällen sexueller Belästigung die Rede, die „oft ohne Konsequenzen“ geblieben seien. Kritisiert werden auch Stiftungsräte, denen die Redaktion bereits das Misstrauen ausgesprochen habe.