Außenministerin Meinl-Reisinger: Wien steht für Atomverhandlungen bereit

Im Bemühen um eine diplomatische Lösung des Konflikts mit dem Iran hat Österreichs Hauptstadt schon in der Vergangenheit eine Schlüsselrolle gespielt.

Wien – Außenministerin Meinl-Reisinger betonte am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“, dass niemand in Europa ein Interesse daran haben könne, dass der Iran mit seiner aktuellen Regierung Atomwaffen bekomme. Sie habe aber immer bezweifelt, dass der Iran mit militärischen Mitteln davon abgehalten werden könne, sagte die Außenministerin sinngemäß.

Wien stehe weiter als Standort für Verhandlungen zum iranischen Atomprogramm bereit, erklärte Meinl-Reisinger. Im Februar habe in Genf die Möglichkeit einer Verhandlungslösung bezüglich des iranischen Atomprogramms bestanden, sagt die Außenministerin mit Verweis auf den omanischen Außenminister Badr al-Bussaidi, der damals vermittelte.

Ihr Ressort sei bereits dabei gewesen, für weitere Gespräche in Wien Visa für iranische Verhandler auszustellen, so Meinl-Reisinger. Kurz vor den in Wien geplanten Gesprächen begannen die USA und Israel dann aber mit ihren massiven Luftangriffen auf den Iran.