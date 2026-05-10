Besonderer Rettungseinsatz der Feuerwehr: Entenküken in Regenwasserrohr gefangen

Die Feuerwehr in Dresden hat vier Entenküken aus einem Regenwasserfallrohr befreit. Sie steckten am Samstagnachmittag in etwa einem Meter Tiefe fest und waren gut zu hören und zu sehen, als die Retter eintrafen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Vom Innenhof des Gebäudes in der Elsasser Straße konnten die Küken demnach nicht gerettet werden, daher mussten die Einsatzkräfte über die Tiefgarage auf das Abwasserrohr zugreifen.

Sie öffneten das Rohr und befreiten die Küken, die sie anschließend mit ihrer wartenden Mutter vereinten. „Da die unmittelbare Umgebung für die Entenfamilie ungeeignet erschien, begleiteten die Einsatzkräfte die Tiere noch bis zur Elbwiese“, schrieb die Feuerwehr. Sie trugen die Küken in einer Transportkiste zum Ufer, die Mutter watschelte wachsam hinterher. Die Familie schwamm schließlich wohlbehalten davon. (dpa)