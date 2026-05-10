Im Nationalpark Hohe Tauern
Hütte nur mit Heli belieferbar: Junges Pächterpaar zieht es in Tirols Bergeinsamkeit
Florian Schmetzer und Tamara Gößler freuen sich auf ihre erste Saison auf der Badener Hütte. Sie erhoffen sich viele schöne Erfahrungen.
© Badener Hütte, Familie Steiner/ÖAV-Sektion Baden
Die Badener Hütte gehört zu den Top 3 der am schwierigsten zu bewirtschaftenden Schutzhütten des Nationalparks Hohe Tauern.Trotzdem entschieden sich Tamara Gößler (32) und Florian Schmetzer (31), die hochalpine Schutzhütte zu pachten.