Im Nationalpark Hohe Tauern

Hütte nur mit Heli belieferbar: Junges Pächterpaar zieht es in Tirols Bergeinsamkeit

Florian Schmetzer und Tamara Gößler freuen sich auf ihre erste Saison auf der Badener Hütte. Sie erhoffen sich viele schöne Erfahrungen.
© Badener Hütte, Familie Steiner/ÖAV-Sektion Baden
Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Die Badener Hütte gehört zu den Top 3 der am schwierigsten zu bewirtschaftenden Schutzhütten des Nationalparks Hohe Tauern.Trotzdem entschieden sich Tamara Gößler (32) und Florian Schmetzer (31), die hochalpine Schutzhütte zu pachten.

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