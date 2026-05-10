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Szenen im Video
Fahrgeschäft kaputt: Familie baumelt in luftiger Höhe
Schreckmomente in einem Freizeitpark in China: Eine Familie baumelt hilflos in der Luft, als eine Seilrutsche versagt.
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