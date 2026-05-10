Spanier Martin führte historischen Aprilia-Dreifachsieg in Le Mans an

Jorge Martin, Marco Bezzecchi und Ai Ogura haben am Sonntag in Le Mans einen historischen MotoGP-Dreifachsieg für Aprilia gefeiert. Ex-Weltmeister Martin gewann nach einem erfolgreichen Überholmanöver gegen WM-Spitzenreiter Bezzecchi drei Runden vor Schluss seinen ersten Grand Prix seit 2024. Der Spanier hatte am Samstag auch schon im Sprint triumphiert.