KTM-Pilot Acosta Fünfter
Spanier Martin führte historischen Aprilia-Dreifachsieg in Le Mans an
Erstmals seit zwei Jahren jubelte Jorge Martin über einen MotoGP-Sieg.
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Jorge Martin, Marco Bezzecchi und Ai Ogura haben am Sonntag in Le Mans einen historischen MotoGP-Dreifachsieg für Aprilia gefeiert. Ex-Weltmeister Martin gewann nach einem erfolgreichen Überholmanöver gegen WM-Spitzenreiter Bezzecchi drei Runden vor Schluss seinen ersten Grand Prix seit 2024. Der Spanier hatte am Samstag auch schon im Sprint triumphiert.
KTM-Fahrer Pedro Acosta belegte Rang fünf, in der WM-Wertung ist der Spanier nach fünf Rennen Vierter. (APA)