Schlitterte über Fahrbahn
Kurve unterschätzt: Motorradlenker bei Kollision mit Auto in Pians verletzt
Pians – Ein Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag auf der Tiroler Straße (B171) in Pians mit einem Auto kollidiert. Der 58-Jährige gab später gegenüber der Polizei an, er habe eine Rechtskurve unterschätzt und sei daher auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort touchierte das Motorrad das entgegenkommende Auto eines 47-Jährigen. Dieser hatte noch ein Ausweichmanöver nach rechts versucht, konnte die seitliche Kollision aber nicht mehr verhindern.
Durch den Aufprall kam der Motorradlenker zu Sturz und schlitterte ca. 20 Meter entlang der Fahrbahn. Dabei zog sich der 58-Jährige Verletzungen an der linken Schulter zu. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Zams. Der Autolenker blieb unverletzt. (TT.com)