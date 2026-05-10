Kurve unterschätzt: Motorradlenker bei Kollision mit Auto in Pians verletzt

Pians – Ein Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag auf der Tiroler Straße (B171) in Pians mit einem Auto kollidiert. Der 58-Jährige gab später gegenüber der Polizei an, er habe eine Rechtskurve unterschätzt und sei daher auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort touchierte das Motorrad das entgegenkommende Auto eines 47-Jährigen. Dieser hatte noch ein Ausweichmanöver nach rechts versucht, konnte die seitliche Kollision aber nicht mehr verhindern.