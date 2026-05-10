Nach Schließung von Traditionsbetrieb: Drei Kaminkehrer teilen Telfs unter sich auf

Durch die Schließung des Rauchfangkehrerbetriebes Rohowsky musste die Gemeinde Telfs eine neue Lösung finden. Eine neue Regelung soll künftig den reibungslosen Ablauf sicherstellen.

Darüber musste sich der Telfer Gemeinderat in den letzten Jahrzehnten keine Gedanken machen. Jetzt aber, nach dem Ableben von Rudolf Rohowsky und der damit verbundenen Schließung seines Rauchfangkehrerbetriebes, stand die drittgrößte Gemeinde Tirols plötzlich vor einer schwierigen Aufgabe. Immerhin müssen 4400 Kehrhaushalte versorgt werden.

Nach intensiven Gesprächen konnte Bürgermeister Christian Härting dem Gemeinderat diese Woche eine Lösung präsentieren: „In unserem Kehrgebiet sind drei Betriebe tätig. Wir haben uns mit allen zusammengesetzt und sind zu der Einigung gekommen, dass alle drei in Telfs zusammenarbeiten.“