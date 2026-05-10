Nach Schließung von Traditionsbetrieb: Drei Kaminkehrer teilen Telfs unter sich auf
Durch die Schließung des Rauchfangkehrerbetriebes Rohowsky musste die Gemeinde Telfs eine neue Lösung finden. Eine neue Regelung soll künftig den reibungslosen Ablauf sicherstellen.
Darüber musste sich der Telfer Gemeinderat in den letzten Jahrzehnten keine Gedanken machen. Jetzt aber, nach dem Ableben von Rudolf Rohowsky und der damit verbundenen Schließung seines Rauchfangkehrerbetriebes, stand die drittgrößte Gemeinde Tirols plötzlich vor einer schwierigen Aufgabe. Immerhin müssen 4400 Kehrhaushalte versorgt werden.
Nach intensiven Gesprächen konnte Bürgermeister Christian Härting dem Gemeinderat diese Woche eine Lösung präsentieren: „In unserem Kehrgebiet sind drei Betriebe tätig. Wir haben uns mit allen zusammengesetzt und sind zu der Einigung gekommen, dass alle drei in Telfs zusammenarbeiten.“
Demnach wird das Gebiet künftig in drei Zonen aufgeteilt und jeder der Betriebe übernimmt einen Teil davon. Die Einteilung dient ausschließlich der behördlichen Zuständigkeit ( z.B. bei feuerpolizeilichen Agenden wie Feuerbeschau, Hauptüberprüfung, etc.) und soll sicherstellen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Kehr- und Überprüfungsarbeiten weiterhin zuverlässig durchgeführt werden. „Privatleute müssen dem zugewiesenen Rauchfangkehrerbetrieb nicht folgen, wenn sie lieber einen anderen beauftragen. Sie haben weiter die freie Wahl“, streicht der Bürgermeister hervor. (TT)