Rennrad geriet in Schienen
Radfahrer erlitt bei Sturz in Innsbruck schwere Kopfverletzungen
Innsbruck – Ein 36-Jähriger hat sich am Sonntag bei einem Sturz mit seinem Rennrad schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann geriet gegen 17 Uhr an der Kreuzung Marktgraben/Maria-Theresien-Straße mit den Reifen in die Straßenbahnschienen und kippte seitlich um. Dabei erlitt er schwere Schädelverletzungen. Laut Polizei trug der Radler zwar Fahrradkleidung, jedoch keinen Helm.
Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Flughafen nahm den Unfall wahr, die Beamten leisteten umgehend Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)