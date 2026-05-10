Radfahrer erlitt bei Sturz in Innsbruck schwere Kopfverletzungen

Innsbruck – Ein 36-Jähriger hat sich am Sonntag bei einem Sturz mit seinem Rennrad schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann geriet gegen 17 Uhr an der Kreuzung Marktgraben/Maria-Theresien-Straße mit den Reifen in die Straßenbahnschienen und kippte seitlich um. Dabei erlitt er schwere Schädelverletzungen. Laut Polizei trug der Radler zwar Fahrradkleidung, jedoch keinen Helm.