UNO-Sondergesandter für Bosnien-Herzegowina tritt zurück

Der Hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina Christian Schmidt hat seinen Rücktritt angekündigt. "Nach fünf Jahren in der Funktion des Hohen Repräsentanten (...) hat Christian Schmidt die persönliche Entscheidung getroffen, seine Dienste für die Umsetzung des Friedens in Bosnien-Herzegowina zu beenden", teilte sein Büro in Sarajevo am Montag mit. Zuvor hatte die in Sarajevo ansässige Tageszeitung "Oslobodjenje" darüber berichtet.

Er werde weiterhin die Funktion des Hohen Repräsentanten ausüben, bis ein Nachfolger gefunden sei. Nähere Informationen über Motive und Hintergründe der "persönlichen Entscheidung", die der Rücktrittsankündigung zugrunde liegt, enthielt die Mitteilung nicht. Das Büro des Hohen Repräsentanten (OHR) war am Wochenende zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Schmidt halte sich derzeit in New York auf, wo er den Vereinten Nationen (UNO) seinen Bericht über das EU-Beitrittskandidatenland vorlegen solle.

Der CSU-Politiker übt das Amt als Sondergesandter seit fast fünf Jahren aus, sei Vorgänger war der Österreicher Valentin Inzko. Der Hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft ist für die Umsetzung des Dayton-Abkommens zuständig, mit dem vor drei Jahrzehnten der Bosnien-Krieg beendet wurde, und fungiert als oberster Ausleger der bosnischen Verfassung. Während seiner Amtszeit geriet der ehemalige deutsche Minister häufig mit den bosnischen Serben aneinander. Diese erkannten seine Ernennung nicht an, da sie nicht vom UNO-Sicherheitsrat gebilligt worden war.