20-Jähriger mit 192 km/h auf A12 bei Innsbruck erwischt: Führerschein und Auto weg

Innsbruck – Mit fast 100 km/h zu viel auf dem Tacho ist am späten Sonntagabend ein junger Autofahrer auf der Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck erwischt worden. Die massive Geschwindigkeitsüberschreitung hatte für den 20-Jährigen sofortige Konsequenzen.

Beamte der Autobahnpolizei Schönberg führten gegen 22.40 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in Fahrtrichtung Osten durch. Dabei wurde der Pkw des Österreichers mit einer Geschwindigkeit von 192 km/h gemessen – erlaubt sind in diesem Abschnitt 100 km/h. Die Polizisten stoppten den Lenker und nahmen ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab, sein Auto wurde beschlagnahmt. Auch eine Anzeige wird folgen. (TT.com)