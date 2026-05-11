Doppelt so schnell als erlaubt

20-Jähriger mit 192 km/h auf A12 bei Innsbruck erwischt: Führerschein und Auto weg

Innsbruck – Mit fast 100 km/h zu viel auf dem Tacho ist am späten Sonntagabend ein junger Autofahrer auf der Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck erwischt worden. Die massive Geschwindigkeitsüberschreitung hatte für den 20-Jährigen sofortige Konsequenzen.

Beamte der Autobahnpolizei Schönberg führten gegen 22.40 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in Fahrtrichtung Osten durch. Dabei wurde der Pkw des Österreichers mit einer Geschwindigkeit von 192 km/h gemessen – erlaubt sind in diesem Abschnitt 100 km/h. Die Polizisten stoppten den Lenker und nahmen ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab, sein Auto wurde beschlagnahmt. Auch eine Anzeige wird folgen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143