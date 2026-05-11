Digitale Fälschungen
„Fake News“ und KI: Jugendliche erkennen gefälschte Inhalte besser als Ältere
Andre Wolf vom Verein „Mimikama“ gab in seinem Vortrag spannende Einblicke, wie sich das Internet in den vergangenen 25 Jahren verändert hat und wie man aktuellen Herausforderungen begegnen kann.
© Theresa Aigner
Experten vom Verein „Mimikama“ und dem Landeskriminalamt standen Jugendlichen Rede und Antwort im Kufsteiner Rathaus. Thematisiert wurde, wie man digitale Fälschungen erkennt, sich vor Betrug schützt und was strafbar ist.