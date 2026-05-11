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Kommentar
Ein großer Kampf um Anerkennung
Kommentarvon Alexander Gruber
Fußball-Tirol ist dank der WSG auch in der nächsten Saison, der achten in Serie, auf der Bundesliga-Landkarte vertreten. Das bleibt in aller Bescheidenheit eine Meisterleistung.
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