Nach Anruf bei Polizei: Beamte erwischten Kokain-Dealer und Käufer in Innsbruck

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ist der Polizei in Innsbruck am Sonntagabend ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Ein 29-jähriger Marokkaner wurde wegen des Verdachts des Suchtgifthandels festgenommen.

Der Handel war zuvor telefonisch bei der Polizei angezeigt worden. Beamte der Polizeiinspektion Pradl konnten daraufhin gegen 18.30 Uhr vor Ort sowohl den verdächtigen Verkäufer als auch dessen Abnehmer antreffen.

Kokain und Drogengeld sichergestellt

Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen stellten die Polizisten Kokain in Form von sogenannten „Bubbles“ sicher. Die Menge bewegt sich laut Aussendung im mittleren einstelligen Grammbereich. Zudem wurde ein hoher dreistelliger Eurobetrag gefunden, bei dem es sich um den Erlös aus den Verkäufen handeln dürfte.