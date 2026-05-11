Ein uferloser Textfluss: Ausgezeichneter Roman in der TT-Kurzkritik

Dimitré Dinevs Roman „Zeit der Mutigen“ erhielt 2025 den Österreichischen Buchpreis. Am Dienstag, 12. Mai, stellt er ihn in Innsbruck vor.

Die schöne Wortneuschöpfung „Donauwälzer“ ist ein Geistesblitz, der den Literaturkritiker Paul Jandl traf, als er versuchte, Dimitré Dinevs Roman „Zeit der Mutigen“ zu fassen. Nacherzählen lassen sich die gut 1200 Seiten nämlich nicht. Die Erzählung zieht sich durch das 20. Jahrhundert, franst aus, tritt die Donau hinauf und hinunter immer wieder über die Ufer. Es gibt derbe Passagen, Erschreckendes und Erschütterndes. Das Entmenschlichende der Diktaturen trifft auf das Allzumenschliche am Rand der Geschichte, historisches Material auf Melodram und Mythologie.

Zum Buch Dimitré Dinev: Zeit der Mutigen. Kein & Aber, 1152 Seiten, 37,90 Euro. Lesung: Dienstag, 12. Mai, 19 Uhr, Literaturhaus am Inn.

Ja, „Zeit der Mutigen“ ist überfordernd. Bisweilen verliert man sich lesend in sprachlichem Schmuck, den sich Dinev in seinen tollen „Engelszungen“ (2003) noch verbot.

Auch dieses „Verbotsverbot“ macht „Zeit der Mutigen“ zum Roman für Mutige. 2025 wurden Dimitré Dinev und sein Donauwälzer mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet. Am Dienstag, 12. Mai, stellt er ihn im Literaturhaus am Inn vor.