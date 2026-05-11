Aufnahme neuer Klienten
Rotes Kreuz: Ehrenamtliche schenken Zeit gegen Einsamkeit
Einfach da sein – zuhören, begleiten, Zeit schenken. Genau darum geht es im Besuchsdienst des Roten Kreuzes.
© Österreichisches Rotes Kreuz
Viele Menschen wünschen sich mehr soziale Kontakte im Alltag. Das Rote Kreuz Schwaz startet deshalb einen kostenlosen Besuchsdienst. Ehrenamtliche besuchen jene, die sich nach Gesprächen und Gesellschaft sehnen. Sie schenken Zeit und bringen mehr Lebensqualität in den oft stillen Alltag.