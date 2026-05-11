Aufnahme neuer Klienten

Rotes Kreuz: Ehrenamtliche schenken Zeit gegen Einsamkeit

Einfach da sein – zuhören, begleiten, Zeit schenken. Genau darum geht es im Besuchsdienst des Roten Kreuzes.
© Österreichisches Rotes Kreuz
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Viele Menschen wünschen sich mehr soziale Kontakte im Alltag. Das Rote Kreuz Schwaz startet deshalb einen kostenlosen Besuchsdienst. Ehrenamtliche besuchen jene, die sich nach Gesprächen und Gesellschaft sehnen. Sie schenken Zeit und bringen mehr Lebensqualität in den oft stillen Alltag.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162