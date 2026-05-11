Nächstes ÖSV-Ass tritt nach über 200 Weltcup-Rennen zurück: „Over and out!“

Nach Lisa Hauser und Simon Eder verkündete mit David Komatz ein weiterer Athlet des österreichischen Biathlonteams seinen Rücktritt vom aktiven Leistungssport. Der 34-Jährige war viele Jahre lang ein wichtiger Teil der Weltcupmannschaft und vor allem in Staffelrennen immer eine verlässliche Stütze.

„Heute ist der Tag, an dem ich mein Karriereende bekannt gebe! Mit einem Lächeln blicke ich auf eine coole, emotionale, aufregende, teils schmerzhafte und durchaus erfolgreiche Zeit zurück. Over and out!“, schrieb der Steirer auf Instagram.

Seine größten Erfolge feierte Komatz, der in der Saison 2013/14 sein Weltcup-Debüt gab, bei Weltmeisterschaften. Bei der WM in Pokljuka 2021 eroberte er zunächst gemeinsam mit Simon Eder, Dunja Zdouc und Lisa Hauser sensationell Silber in der Mixed-Staffel, ehe er zwei Jahre später gemeinsam mit Hauser in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel eine weitere Silbermedaille gewann.

Neben zwei WM-Silbermedaillen holte der Steirer zudem zweimal Edelmetall bei den Europameisterschaften 2014 in Nove Mesto (Gold/Staffel, Bronze/Sprint), ergatterte zahlreiche IBU-Cup-Podestplätze und war viele Jahre lang regelmäßig in den Weltcuppunkterängen zu finden.

Komatz absolvierte im Laufe seiner langen Karriere über 200 Weltcuprennen. Jetzt zieht der zweifache Familienvater, der privat mit der ehemaligen Biathletin Katharina Komatz (ehemalige Innerhofer) verheiratet ist, einen Schlussstrich unter seine lange und erfolgreiche Karriere. (TT.com)