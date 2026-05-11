Mutig neue Wege gehen

Wer sich beruflich neu orientieren möchte, findet bei der TIROLER VERSICHERUNG mehr als einen Job: eine sinnvolle Aufgabe, starke Teams und die Chance, für Menschen da zu sein, wenn es wirklich darauf ankommt.

Viele Menschen wünschen sich mehr Sinn, Eigenverantwortung oder ein Arbeitsumfeld, das besser zu ihrem Leben passt. Genau hier setzt die TIROLER an und sucht Persönlichkeiten mit Mut, Neugier und dem Wunsch, Menschen zu begleiten.

Denn moderne Beratung bedeutet weit mehr als Zahlen und Produkte. „Versicherungsprodukte sind komplex, und keine Lösung passt für alle gleichermaßen. Die persönliche Lebenssituation entscheidet über die richtige Absicherung“, erklärt Franz Mair, Vorstandsvorsitzender der TIROLER. Gute Beratung braucht Menschen, die zuhören, Verantwortung übernehmen und ehrliches Interesse an anderen mitbringen.

Gemeinsam etwas bewegen

Die TIROLER setzt bewusst auf Kompetenz, Vertrauen und Entwicklung. Mitarbeiter*innen wird viel zugetraut und sie erhalten früh Verantwortung. Ein Beispiel ist Barbara Heis, die bereits in jungen Jahren Führungsaufgaben im Vertrieb übernommen hat. „Entscheidend sind Persönlichkeit, Lernbereitschaft und der Wille, gemeinsam etwas zu bewegen“, so Heis.

Willkommen sind Profis ebenso wie Quereinsteiger*innen. Alle lernen die Versicherungsmaterie von Grund auf. Theorie und Praxis wechseln sich ab, erfahrene Kolleg*innen begleiten Schritt für Schritt.

Mut zeigt die TIROLER auch in ihrer Vertriebsstruktur. Statt Provisionen stehen Teamarbeit, fixe Entlohnung und langfristige Kundenbeziehungen im Mittelpunkt. „So können sich unsere Berater*innen Zeit für kompetente, ehrliche und lösungsorientierte Beratung nehmen“, betont Heis. Die Teams betreuen fixe Regionen und bestehende Kundenstämme, meist in Wohnortnähe. Dadurch entstehen Vertrauen, echte Beziehungen und Nähe zur Region.

Neue Job-Perspektiven

Für viele eröffnet dieses Modell neue Perspektiven: eigenständig arbeiten, flexibel den Alltag gestalten und Teil eines starken Teams sein. Die TIROLER bietet moderne Rahmenbedingungen – von flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice bis Weiterbildung, Gesundheitsangeboten, Sozialleistungen und E-Dienstautos. „Wir helfen einander und stehen füreinander ein – im Team ebenso wie für unsere Kund*innen“, so Heis.

Wer den Mut hat, neue Wege zu gehen, findet bei der TIROLER einen sicheren Arbeitsplatz und Raum zur persönlichen Entwicklung – unabhängig vom bisherigen beruflichen Weg. Denn manchmal beginnt eine Erfolgsgeschichte genau dort, wo jemand den Mut hat, neu anzufangen.