Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner tot aus Fluss in München geborgen

Bei einem aus der Isar in München geborgenen Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um den Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner. Ein Polizeisprecher bestätigte die Identitäten. Zuvor hatten die Bild-Zeitung und andere Medien berichtet.

Eine Passantin hatte nach Angaben der Polizei den in dem Fluss treibenden 19-Jährigen am Samstag entdeckt. Die Todesumstände seien nach wie vor unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu liefen. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob es eine Obduktion geben werde.