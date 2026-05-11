Hunderte Jobs wackeln

„Fortbestand noch nicht gesichert“: Ringen um Nothegger-Sanierung

Nothegger-Lkw sind weiterhin auf den Straßen unterwegs. Ob die Sanierung des insolventen Frächters gelingt, ist offen.
© imago/Manfred Segerer

In der Pleite des Tiroler Transportunternehmens Nothegger mit bis zu 400 Jobs wurden bisher 15,4 Millionen Euro an Gläubigerforderungen anerkannt. Gläubigerschützer befürchten aber wesentlich höhere Schulden und fordern spürbaren Beitrag der Familie. Ob der Sanierungskurs hält, ist offen.

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