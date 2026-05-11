Serie von Einbrüchen im Raum Innsbruck geklärt: 34-Jähriger festgenommen
Einer Serie von Diebstählen und Einbrüchen in Hall, Zirl und im Raum Innsbruck dürfte nun ein Ende gesetzt worden sein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte ein 34-jähriger Mann festgenommen werden, der für mehrere Straftaten verantwortlich sein soll.
Der verdächtige Syrer wurde bereits am Freitagnachmittag von Polizisten nach einem Ladendiebstahl in Rum auf frischer Tat ertappt und festgenommen.
In Justizanstalt überstellt
Umfangreiche Ermittlungen der Polizei führten schließlich dazu, dass dem Mann mehrere weitere Delikte nachgewiesen werden konnten. Laut den Beamten handelt es sich dabei vorwiegend um Diebstähle und Einbruchsdiebstähle, die in den vergangenen Wochen und Monaten in der Region verübt wurden.
Über die genaue Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Der 34-jährige Beschuldigte wurde am Sonntag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt überstellt. (TT.com)