Ein Arbeitstag pro Woche
Unsichtbare Arbeit: Warum „Shadow Work“ Millionen kostet und die Motivation zerstört
Unproduktive Aufgaben wie komplizierte Reisekosten-Abrechnungen und umständliche Zeiterfassungssysteme frustrieren viele Beschäftigte.
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Für unproduktive Arbeiten geht in den Unternehmen im Schnitt ein Arbeitstag pro Person drauf – und das jede Woche. Wie drastisch die Auswirkungen von „Shadow Work“ sind und warum KI-Programme allein das Problem nicht lösen werden, erklären Jean-Christophe Taunay-Bucalo und Stephan Hebenstreit von der Ausgaben-Plattform Perk.