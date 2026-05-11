Unsichtbare Arbeit: Warum „Shadow Work“ Millionen kostet und die Motivation zerstört

Für unproduktive Arbeiten geht in den Unternehmen im Schnitt ein Arbeitstag pro Person drauf – und das jede Woche. Wie drastisch die Auswirkungen von „Shadow Work“ sind und warum KI-Programme allein das Problem nicht lösen werden, erklären Jean-Christophe Taunay-Bucalo und Stephan Hebenstreit von der Ausgaben-Plattform Perk.