„Sieg Heil“-Rufe im Zug: Staatsschutz untersucht Vorfälle rund um das Gauder Fest

Eine Gruppe junger Männer soll in der Zillertalbahn verbotene Naziparolen gegrölt haben. Belegt werden die Ereignisse offenbar durch ein heimlich aufgenommenes Video. Inzwischen laufen Ermittlungen wegen Wiederbetätigung. Was die Behörden tun und wie die Veranstalter des Festes auf die Causa reagieren.