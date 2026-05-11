Naziparolen und Hakenkreuze
„Sieg Heil“-Rufe im Zug: Staatsschutz untersucht Vorfällen rund um das Gauder Fest
Rund 30.000 Menschen besuchten Anfang Mai das Gauder Fest in Zell am Ziller.
© EXPA/JOHANN GRODER
Eine Gruppe junge Männer soll in der Zillertalbahn verbotene Naziparolen gegrölt haben. Belegt werden die Ereignisse offenbar durch ein heimlich aufgenommenes Video. Inzwischen laufen Ermittlungen wegen Wiederbetätigung. Was die Behörden tun und wie die Veranstalter des Festes auf die Causa reagieren.