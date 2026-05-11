Ehe-Ultimatum für Justin Timberlake: „Verhalten ändern oder du verlierst mich“

Nach mehreren öffentlichen Fehltritten steht die Ehe von Justin Timberlake und Jessica Biel angeblich unter Druck. Ein Insider berichtet, Biel habe genug von den Eskapaden ihres Mannes.

Die Ehe von Justin Timberlake und Jessica Biel soll nach mehr als 14 Jahren vor einer Belastungsprobe stehen. Wie die Daily Mail unter Berufung auf eine Quelle berichtet, habe Biel ihrem Mann nach mehreren öffentlichen Skandalen ein klares Ultimatum gestellt: „Entweder du änderst dein Verhalten, oder du verlierst mich.“

Auslöser sollen unter anderem erneut veröffentlichte Bodycam-Aufnahmen aus dem Juni 2024 sein. Timberlake war damals in Sag Harbor im US-Bundesstaat New York angehalten und später wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss belangt worden. Laut Polizei hatte er ein Stoppschild missachtet und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Auf den Aufnahmen soll Timberlake erklärt haben, er habe nur „einen Martini getrunken und bin meinen verdammten Freunden nach Hause gefolgt“.

Für Biel war es offenbar nicht der erste Vorfall, der die Beziehung belastete. Bereits 2019 hatten Fotos für Schlagzeilen gesorgt, die Timberlake in New Orleans händchenhaltend mit seiner damaligen Schauspielkollegin Alisha Wainwright zeigten. Die beiden drehten damals gemeinsam den Film „Palmer“.

Timberlake entschuldigte sich später öffentlich und erklärte, dass er „viel zu viel getrunken“ habe. Zudem schrieb er: „Ich entschuldige mich bei meiner wundervollen Frau und meiner Familie dafür, dass ich sie in diese peinliche Situation gebracht habe, und ich konzentriere mich darauf, der bestmögliche Ehemann und Vater zu sein. Das war ich diesmal nicht.“

Leben abseits des Rummels

Biel hatte ihren Mann trotz wiederholter Schlagzeilen immer wieder öffentlich unterstützt, unter anderem während seiner Tournee. Zum Tourabschluss schrieb sie auf Instagram: „Es gibt wirklich nichts, was dieser Mann nicht kann. Es war so besonders, dich zu sehen, dir zuzuhören und dich auf dieser Tour zu begleiten. Heute Abend noch eine letzte Show, gib alles! Ich bin unendlich stolz auf dich.“

Inzwischen soll Biel jedoch vor allem auf Ruhe und Privatsphäre setzen. Das Paar lebt mit den beiden gemeinsamen Söhnen Silas Randall und Phineas zurückgezogen in Montana. Über diesen Schritt sagte Biel einmal bei SiriusXM: „Wir möchten unser Familienleben mit unseren Lieben und Freunden teilen, und wir verstehen auch, dass unser Beruf einen starken öffentlichen Bezug hat, also verstehen wir diesen Teil davon, aber diese Kinder haben sich das nicht ausgesucht.“