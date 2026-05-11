Auch in Tirol aktiv: Internationales Betrüger-Duo in Ebensee gefasst

Die Polizei in Oberösterreich hat am Donnerstag zwei Betrüger aus Argentinien und Kuba gefasst. Das Duo war auch in Tirol unterwegs und soll für einen Gesamtschaden von 10.000 Euro verantwortlich sein.

Ebensee, Salzburg – Die Polizei hat am Donnerstag in Ebensee (Bezirk Gmunden) ein internationales Betrüger-Duo gefasst. Der 23-jährige Argentinier und der 51-jährige Kubaner hatten weder ihre Hotelrechnung noch zwei Fahrräder bezahlt. Sie täuschten die Zahlung lediglich mit einer Online-App vor. Beide hatten keine Dokumente mit und machten wechselnde Angaben zu Identität und Geburtsdaten, also wurden sie festgenommen, berichtete die Polizei am Montag.