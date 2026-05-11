Preisgekrönt in Berlin: Internationaler Erfolg für den TT-Unterhaus-Kanal
Toller Erfolg für den Unterhaus-WhatsApp-Channel der Tiroler Tageszeitung: Bei den Global Media Awards der International News Media Association (INMA) belegte der Nachrichten-Kanal den starken dritten Platz in der Kategorie „Best Newsletter“.
Im WhatsApp-Channel werden Anhänger des runden Leders mit Nachrichten, Videos, Fotos und kuriosen Meldungen versorgt. Seit seinem Start im vergangenen Sommer sind bereits über 2400 Abonnenten an Bord. Den Mitgliedern ist es auch vorbehalten, das Tor des Monats zu wählen.
Habt auch ihr Lust, Teil der TT-Unterhaus-Community zu sein? Dann meldet euch gleich hier an: TT-WhatsApp-Channel Unterhaus
Der Unterhaus-WhatsApp-Kanal
Mit unserem Unterhaus-WhatsApp-Kanal seid ihr auf den Tiroler Fußballplätzen hautnah dabei. Wir versorgen euch mit aktuellen Nachrichten aus allen Ligen, den Aufregern vom Wochenende, exklusiven Bildergalerien und Videos. Außerdem könnt ihr bei uns das Tor des Monats wählen.