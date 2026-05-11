Preisgekrönt in Berlin: Internationaler Erfolg für den TT-Unterhaus-Kanal

Toller Erfolg für den Unterhaus-WhatsApp-Channel der Tiroler Tageszeitung: Bei den Global Media Awards der International News Media Association (INMA) belegte der Nachrichten-Kanal den starken dritten Platz in der Kategorie „Best Newsletter“.

Im WhatsApp-Channel werden Anhänger des runden Leders mit Nachrichten, Videos, Fotos und kuriosen Meldungen versorgt. Seit seinem Start im vergangenen Sommer sind bereits über 2400 Abonnenten an Bord. Den Mitgliedern ist es auch vorbehalten, das Tor des Monats zu wählen.