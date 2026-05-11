Global Media Awards

Preisgekrönt in Berlin: Internationaler Erfolg für den TT-Unterhaus-Kanal

Christoph Unterkofler und Christoph Rauth beim INMA Wold Congress Of News Media in Berlin.
© INMA

Toller Erfolg für den Unterhaus-WhatsApp-Channel der Tiroler Tageszeitung: Bei den Global Media Awards der International News Media Association (INMA) belegte der Nachrichten-Kanal den starken dritten Platz in der Kategorie „Best Newsletter“.

Im WhatsApp-Channel werden Anhänger des runden Leders mit Nachrichten, Videos, Fotos und kuriosen Meldungen versorgt. Seit seinem Start im vergangenen Sommer sind bereits über 2400 Abonnenten an Bord. Den Mitgliedern ist es auch vorbehalten, das Tor des Monats zu wählen.

Habt auch ihr Lust, Teil der TT-Unterhaus-Community zu sein? Dann meldet euch gleich hier an: TT-WhatsApp-Channel Unterhaus

Der Unterhaus-WhatsApp-Kanal

Mit unserem Unterhaus-WhatsApp-Kanal seid ihr auf den Tiroler Fußballplätzen hautnah dabei. Wir versorgen euch mit aktuellen Nachrichten aus allen Ligen, den Aufregern vom Wochenende, exklusiven Bildergalerien und Videos. Außerdem könnt ihr bei uns das Tor des Monats wählen.

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Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

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Daniel Lenninger

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Alexander Gruber

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Tobias Waidhofer

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