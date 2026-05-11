Innsbrucker Schulklassen singen bei ESC-Pre-Show in Wien

Zwei Innsbrucker Schulklassen stehen vor einem besonderen Auftritt: Am 12. Mai tritt das BRG Adolf-Pichler-Platz bei der offiziellen ESC-Pre-Show in Wien auf. Mit dabei ist der Song „Happinez“, eigens für die Schülerinnen und Schüler umgesetzt von Daniel Stock.

Der Song „Happinez“ wurde vom Zillertaler Daniel Stock, bekannt als Stockanotti, geschrieben und produziert. Gemeinsam mit den Jugendlichen adaptierte er ihn. Daraus entwickelte sich ein Auftritt, der Energie und Leichtigkeit vermittelt. Und ein Projekt, das beim Schul-Musikwettbewerb „ United by Music“ eingereicht wurde. Das Ganze ist eine Initiative von Bildungsministerium und ORF für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II in Österreich. Klassen und Gruppen konnten eigene Songs oder Cover einreichen, wobei neun Landessieger im April gekürt wurden, die bei den ESC-Pre-Shows auftreten.

Darunter die Klassen 7A und 7B des BRG Adolf-Pichler-Platz. Das gesamte Projekt war eine Gemeinschaftsleistung: Wolfram Rosenberger, Leiter der Musikschule Innsbruck, Lehrpersonen und Bürgermeister Johannes Anzengruber unterstützten die Idee. Die Schülerinnen und Schüler nahmen den Song auf und drehten ein Musikvideo. „Mit dieser Einreichung setzten sie sich gegen 100 Konkurrenten durch“, freut sich Daniel Stock. Nun steht die Reise nach Wien und der Auftritt auf der Bühne bevor.

Neuen Weg zum ESC gesucht

Hinter dem Projekt verbirgt sich eine persönliche Geschichte von Daniel Stock. Er wollte ursprünglich selbst am Eurovision Song Contest teilnehmen. Sein damaliges Projekt „Running Wild“ sollte verschiedene Persönlichkeiten vereinen. Dieser Weg öffnete sich jedoch nicht. Stock gab nicht auf. Er entwickelte stattdessen eine neue Idee: die Bühne an andere weiterzugeben. Der bereits produzierte Song „Happinez“ diente als Basis. Er wollte mit jungen Menschen etwas Neues schaffen und ein gemeinsames Erlebnis ermöglichen.

Der Song erscheint am 20. Mai offiziell auf allen Streaming-Plattformen unter Stockanotti.

Daniel Stock setzte das Projekt mit den Schülerinnen und Schülern um. © BÄAAM Marketing & Entertainment

„Ich wollte nicht aufhören, nur weil ein Weg nicht funktioniert. Sondern schauen, was noch möglich ist – und wie man daraus etwas Gemeinsames entstehen lassen kann“, sagt Daniel Stock dazu. So entstand aus einem Song und vielen Beteiligten ein gemeinsamer Moment. Das Projekt zeigt: Große Momente entstehen durch geteilte Ideen und gemeinsame Umsetzung.