unbound coffee roasters: Auch in schwierigen Zeiten wachsen

Für viele beginnt Kaffee erst in der Tasse. Für unbound coffee roasters beginnt er viel früher: auf der Farm, bei den Menschen, die ihn anbauen, bei der Verarbeitung, beim Rösten und schließlich bei der Zubereitung.

Als das Tiroler Unternehmen 2017 gegründet wurde, ging es deshalb nicht nur darum, guten Kaffee zu rösten. Es ging auch darum, zu zeigen, warum Kaffee gut schmeckt und dass Qualität kein Zufall ist.

Die erste Heimat fand unbound in der Werkstätte Wattens. Dort konnte das junge Unternehmen wachsen, ausprobieren und die ersten Schritte als Rösterei gehen. Der Start war vielversprechend. Dann kamen Corona und die Lockdowns. Für die junge Rösterei, die sich bis dahin stark auf Hotellerie und Gastronomie konzentriert hatte, war das ein harter Einschnitt. Viele Geschäftskunden fielen von einem Tag auf den anderen weg.

Treuer Kundenstamm

Für unbound war diese Zeit prägend. Statt den eigenen Anspruch zurückzuschrauben, arbeitete das Team weiter an Qualität, Röstprofilen und Transparenz. Gleichzeitig baute das Unternehmen einen Onlineshop auf und schaffte es, auch im Einzelhandel Fuß zu fassen. Aus der Krise wurde so ein wichtiger Entwicklungsschritt.

In den folgenden Jahren stellten steigende Energiepreise, höhere Rohkaffeepreise und die spürbare Inflation die Rösterei immer wieder vor neue Herausforderungen. Für eine kleine Rösterei mit hohem Qualitätsanspruch wurden die wirtschaftlichen Spielräume wesentlich enger. Dass unbound dennoch weiterarbeiten und wachsen konnte, lag auch an einem treuen Kundenstamm und einem motivierten Team.

Der Leitsatz, durch Wissen, Transparenz und Offenheit ein höheres Bewusstsein für Kaffee zu schaffen, wurde dabei immer wichtiger. Viele Kundinnen und Kunden kaufen und konsumieren Kaffee heute bewusster. „Gerade in der Gastronomie ist Kaffee oft der letzte Eindruck, der bei den Gästen bleibt“, sagt Gründer Florian Mayrhofer. „Wer bei Küche, Service und Atmosphäre auf Qualität setzt, möchte beim Kaffee keine Abstriche machen. Und genau das spüren am Ende auch die Gäste.“

Der größte Entwicklungsschritt führte unbound Ende April in die Rossau. Nach dem ersten Café in Innsbruck folgte nun in der Valiergasse 61 die neue Schaurösterei. Dort kommen Rösterei, Café, Backstube, Schulungsräume, Flächen für Kurse und Veranstaltungen zusammen. Kaffee wird nicht nur produziert, sondern sichtbar gemacht.

Weiterentwicklung als Motor

Rückblickend erzählt die Geschichte von unbound nicht von einem geraden Weg. Sie erzählt davon, dass Wachstum oft aus vielen kleinen Entscheidungen entsteht. Aus dem Festhalten an Qualität, auch wenn es wirtschaftlich enger wird. Aus Transparenz und aus dem Anspruch, ein Produkt immer weiterzuentwickeln. Vielleicht ist genau das der mutige Teil daran: dem eigenen Weg treu zu bleiben, auch wenn die Rahmenbedingungen schwieriger werden.

Kontakt Die Schaurösterei in der Valiergasse ist werktags 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos unter www.unbound.at