Sommerferien mal anders: Plansee öffnet jungen Technikfans Türen zur Hightech-Welt

Wie fühlt sich digitale Zukunft an? Genau das erleben Jugendliche bei den „Digital Days 2026“. Gemeinsam mit dem Werkhaus Reutte bietet die Plansee Group vom 31. August bis 4. September wieder ein fünftägiges Sommerferienprogramm in Reutte an. Anmeldeschluss ist der 17. Mai.

Reutte – In verschiedenen praxisnahen Workshops tauchen die TeilnehmerInnen im Alter von 12 bis 14 Jahren fünf Tage lang in die Welt moderner Technologien ein – von 3D-Druck über App- und Game-Design bis zu weiteren digitalen Anwendungen. Ziel ist es, durch praktisches Arbeiten und eigene Projekte Neugier, Kreativität und Interesse an Technik, Digitalisierung und Innovation zu fördern. Ermöglicht wird das Programm durch die enge Zusammenarbeit der Plansee Group mit dem Werkhaus Reutte.

Das Ferienprogramm, das auf dem Werksgelände der Plansee Group in Reutte stattfindet, bietet darüber hinaus Einblicke hinter die Kulissen eines Hightech-Unternehmens sowie in digitale Arbeitsfelder und die Ausbildung am Standort. Die Jugendlichen werden während der gesamten Woche von ExpertInnen begleitet.

Talent entfalten

Die „Digital Days“ finden vom 31. August bis 4. September, von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 16 Uhr, statt. Für Verpflegung ist gesorgt, die Teilnahme ist kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind, erfolgt die Auswahl der Teilnehmenden per Losverfahren.