Zillertaler Schüler lernten viel über Ernährung und Leistung

Rund 170 Schüler und 20 Lehrer erlebten kürzlich in der Erlebnissennerei Zillertal eine "etwas andere Schulstunde". Sie lernten praxisnah über Ernährung, Bewegung und Schlaf für mehr Leistungsfähigkeit.

Die Erlebnissennerei Zillertal wurde zum dritten Mal Lernort. Das Schul-Event "Die etwas andere Schulstunde" fand mit „Land schafft Leben“ statt. Ziel war, Kindern und Jugendlichen Ernährung und Gesundheit praxisnah zu vermitteln. Der diesjährige Fokus lag auf Ernährung und Leistungsfähigkeit. Teilnehmer erfuhren, wie Ernährung, Bewegung und Schlaf zusammenspielen. Sie lernten so, fit und konzentriert durch den Alltag zu gehen.

Eine Besichtigung der Schau-Sennerei war Teil des Programms. Schüler lernten dort den Weg der Heumilch kennen. Von der Kuh bis zum fertigen Produkt. Sie erhielten Einblicke in die regionale Landwirtschaft. Im "Klassenzimmer im Stall" vertieften sie Wissen interaktiv. Das Format "Energiebündel" behandelte Energie, Wohlbefinden und gesunde Routinen.

Viel Spaß am Schau-Bauernhof

Christian Kröll, Geschäftsführer der Erlebnissennerei Zillertal, betonte die Wichtigkeit: "Zu verstehen, wie Ernährung die eigene Leistungsfähigkeit beeinflusst, ist gerade im jungen Alter wichtig. Als regionaler Lebensmittelproduzent möchten wir dieses Bewusstsein stärken und zeigen, wie eng Produkte, nachhaltige Landwirtschaft und ein gesunder Lebensstil miteinander verbunden sind."

Milch- und Joghurtverkostungen standen ganz oben auf dem Lehrplan. © Erlebnissennerei

Der Schau-Bauernhof bot zusätzliche Angebote. Neben Begegnungen mit den Tieren und vielfältigen Spielmöglichkeiten konnten die SchülerInnen auch selbst aktiv werden: Eine Gaming-Kabine mit Landwirtschaftssimulator von Lindner Traktoren war ein Anziehungspunkt.