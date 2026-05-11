Barrieren abbauen

Neue Tafeln in Schwaz: Spielplätze sprechen alle Sprachen

Familienreferentin Nadine Hechenblaikner, Sozial- und Integrationsreferentin Eva Beihammer sowie Martina van der Spek (Bereichsleitung Freizeitassistenz & Familienentlastung frühfördern.at Schwaz) und Simone Geisler (Bereichsleitung Frühförderung & Familienbegleitung frühfördern.at Schwaz) (v. l.) freuen sich über die neue Kommunikationstafel auf dem Spielplatz Königfeld.
© Stadtgemeinde Schwaz

Die Stadtgemeinde Schwaz und frühfördern.at haben auf zwei Spielplätzen neue Kommunikationstafeln installiert. Diese erleichtern Kindern und Erwachsenen die Verständigung. Unabhängig von Sprache oder Fähigkeiten fördern sie Inklusion auf den Anlagen in Königfeld und im Postpark.

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Angela Dähling

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Verena Langegger

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