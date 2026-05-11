Mit dem WIFI Zukunft sichern: Nachhaltigkeit managen & Klimarisiken strategisch begegnen

Tiroler Unternehmen stehen vor wachsenden ökologischen und klimatischen Herausforderungen – und müssen strategische Weichen für morgen stellen. Mit den praxisnahen Ausbildungen vom WIFI Tirol erwerben Sie die Kompetenzen, die Sie dafür brauchen.

Unternehmen sind zunehmend gefordert, ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Anforderungen in Einklang zu bringen und daraus tragfähige Zukunftsstrategien zu entwickeln. Nachhaltigkeit und Klimaanpassung sind dabei keine Zusatzthemen mehr, sondern zentrale Erfolgsfaktoren für Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz.

Nachhaltigkeitsmanagement

Der „Lehrgang Nachhaltigkeitsmanagement“ vermittelt Ihnen jene Kompetenzen, um Nachhaltigkeit strategisch im Unternehmen zu verankern. Sie beschäftigen sich mit CSR-Grundlagen, regulatorischen Anforderungen, Reporting sowie Kennzahlen und lernen, konkrete Umsetzungsprojekte zu entwickeln. So wird nachhaltige Transformation nicht nur verständlich, sondern aktiv gestaltbar und wirtschaftlich nutzbar.

Nach Abschluss des Lehrgangs steht es Ihnen offen, die Zertifizierungsprüfung zum „Certified Sustainability Expert“ abzulegen. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie das Personenzertifikat nach Vorgaben der ISO 17024 durch die akkreditierte Personenzertifizierungsstelle des WIFI der Wirtschaftskammer Österreich.

Ein solcher Titel ist aus mehreren Gründen besonders sinnvoll: Er bescheinigt eine standardisierte, unabhängig geprüfte Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit, erhöht Ihre Glaubwürdigkeit und trägt zur nachhaltigen Wertschöpfung Ihres Unternehmens bei.

Außerdem fördert das Zertifikat einheitliches Fachwissen, das auf bewährten Methoden und international anerkannten Normen basiert, wodurch Sie Projekte effizienter planen, umsetzen und bewerten können.

Nachhaltigkeit ist für Unternehmer längst kein Nice-to-have mehr, sondern handfester Wettbewerbsvorteil. © Yuri Arcurs

Klimawandelanpassung

Ergänzend dazu zeigt der Kurs „Klimawandelanpassung für Unternehmen und Regionen“, wie sich klimatische Veränderungen systematisch in strategische Entscheidungen integrieren lassen. Im Fokus stehen die Identifikation von Risiken, die Entwicklung von Szenarien sowie praxisnahe Maßnahmen zur Stärkung der betrieblichen und regionalen Resilienz. Damit schaffen Sie die Grundlage, um Unsicherheiten aktiv zu managen und langfristige Stabilität zu sichern.

Beide Weiterbildungen richten sich an Fach- und Führungskräfte sowie Entscheidungsträger:innen, die ihre Organisation zukunftsfit aufstellen wollen. Der Fokus liegt auf Praxisnähe, Umsetzbarkeit und direktem Nutzen für den Berufsalltag.

Die Kurse integrieren aktuelle Branchenherausforderungen, praxisnahe Fallstudien, flexible Lernformen und qualifizierte Trainerinnen und Trainer. So gelingt Lernen, das unmittelbar im Arbeitsalltag einen Mehrwert schafft.