Beim Bäderfonds eingereicht
Aus marodem Mayrhofner Erlebnisbad soll das Zillertaler Regionalbad werden
Johannes Valentin (Geschäftsführung Erlebnisbad Mayrhofen GmbH), TVB-Obmann Willi Pfister und Bürgermeister Hans Jörg Moigg (v. l. ) zeigen die Visualisierung des Projektes Zillertaler Regionalbad.
© Dähling
Das erste ganzjährig nutzbare 25-Meter-Schwimmerbecken im Zillertal ist Teil eines 37 Millionen Euro teuren Projektes, hinter dem 13 Bürgermeister des Tales stehen. Ob es gebaut wird, hängt von den Landesförderungen ab.