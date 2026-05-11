Beim Bäderfonds eingereicht

Aus marodem Mayrhofner Erlebnisbad soll das Zillertaler Regionalbad werden

Johannes Valentin (Geschäftsführung Erlebnisbad Mayrhofen GmbH), TVB-Obmann Willi Pfister und Bürgermeister Hans Jörg Moigg (v. l. ) zeigen die Visualisierung des Projektes Zillertaler Regionalbad.
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Angela Dähling

Von Angela Dähling

Das erste ganzjährig nutzbare 25-Meter-Schwimmerbecken im Zillertal ist Teil eines 37 Millionen Euro teuren Projektes, hinter dem 13 Bürgermeister des Tales stehen. Ob es gebaut wird, hängt von den Landesförderungen ab.

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