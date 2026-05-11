Was beim Treffen der mächtigsten Männer auf dem Spiel steht

US-Präsident Donald Trump reist geschwächt zu seinem Rivalen Xi Jinping nach Peking. Für die Weltwirtschaft kann das eine gute Nachricht sein. Für Taiwan ist es eher eine schlechte.

Auf den ersten Blick steht ein Gipfel der Superlative bevor. US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch in Peking erwartet. Am Donnerstag und am Freitag soll er sein Gegenüber treffen, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Es sind die zwei mächtigsten Männer der Welt, die die beiden größten Armeen der Welt und zusammen 40 Prozent der globalen Wirtschaft kontrollieren.

Der zweite Blick offenbart Fallstricke. Trump kommt als Präsident einer Supermacht, die im Abstieg ist, zu dem er mit seiner Politik selbst beigetragen hat. Er gilt gegenüber China als geschwächt. Xi hat den Anspruch, die USA als führende Weltmacht abzulösen. Die Rivalität wird spürbar sein.

Allerdings erhoffen sich beide Seiten etwas vom Gipfel, sonst hätten sie sich nicht darauf eingelassen. Trump ist der erste US-Präsident in Peking seit fast einem Jahrzehnt. Der letzte Besucher aus den USA war er selbst – in seiner ersten Amtszeit.

Damals rollte Gastgeber Xi das volle Programm aus – inklusive Peking-Oper. Inzwischen sind passiert: zwei Handelskriege, eine Pandemie und wachsende militärische Spannungen in Ostasien. Diesmal dürfte das Programm entsprechend abgespeckt sein.

Das sind die brisantesten Punkte:

Iran-Krieg

Die USA haben im Persischen Golf viel Munition verpulvert und mussten Verstärkung aus dem Pazifik heranschaffen. Das schwächt die USA strategisch. Trump wollte den Krieg unbedingt vor dem Gipfel mit Xi beenden. Aber nach einem Austausch von Positionen am Wochenende liegen beide Seiten offenbar noch weit auseinander.

China ist mit dem Iran verbündet und hat wenig Interesse, den USA aus deren Schlamassel zu helfen. Zugleich will Xi aber auch verhindern, dass eine anhaltende Sperre der Straße von Hormuz eine weltweite Rezession auslöst. Das wäre für Chinas exportorientierte Wirtschaft katastrophal.

Handel und Investitionen

Derzeit gilt im Handelskrieg eine Art Waffenstillstand. Xi will diesen zumindest verlängern, und auch Trump hat gute Gründe, seine Aggressivität zu zügeln. Erstens haben ihm US-Gerichte den Zoll-Knüppel entrissen, zweitens kann er vor der Kongresswahl im November keine weiteren Wirtschafts-Turbulenzen gebrauchen.

In der Hoffnung auf Deals bringt Trump sogar die Chefs von US-Konzernen mit, darunter Apple, Nvidia und Exxon. Erwartet wird, dass China offiziell bekannt gibt, 500 Flugzeuge von Boeing zu kaufen.

Für beide Seiten bedeutet wirtschaftliche Kooperation aber auch, dass sie in strategischen Fragen nachgeben müssen. Es geht dabei um den Export von hochentwickelten Halbleitern aus den USA und von seltenen Erden aus China.

Taiwan

Die Insel ist de facto selbstständig, demokratisch regiert und steht traditionell unter dem Schutz der USA. Doch China betrachtet das Land als abtrünnige Provinz, und Xi hat angekündigt, die Insel notfalls mit Gewalt einzugliedern.

Chinas Machthaber wird wahrscheinlich darauf drängen, dass Trump die Unterstützung für Taiwan aufweicht. Wie der US-Präsident darauf reagiert, zählt zu den großen Fragen des Gipfels. Kritiker argwöhnen, dass Trump sich Taiwan nicht verpflichtet fühlt, sondern es nur als Faustpfand in Verhandlungen betrachtet.

Trumps Persönlichkeit

Gipfel werden typischerweise von strategischen Überlegungen beider Seiten und von Vereinbarungen bestimmt, die bereits vor dem Treffen der Chefs ausgehandelt wurden. Doch Trump bevorzugt kurzfristige Deals und improvisiert gerne, und er gilt auch als impulsiv.