Das große WM-Kleben beginnt: Das müssen die Sticker-Fans wissen

Die fleißigen Sammler von WM-Stickern brauchen in diesem Jahr einen besonders langen Atem: Die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten mit erstmals 48 Teams sorgt in diesem Jahr auch für das üppigste Sammelalbum der Geschichte. Bereits Wochen vor Turnierbeginn hat nun der Verkauf der Panini-Bilder begonnen. Was erwartet Fußballfans, die sich auch in diesem Jahr mit den Kult-Stickern auf das Turnier einstimmen wollen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den bunten Klebebildern.

Wie viele Sticker gibt es?

Die Kollektion zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko umfasst insgesamt 980 Sticker – so viele wie nie zuvor. Der Grund ist die Aufstockung des Teilnehmerfelds auf 48 Teams. Zum Vergleich: Bei der letzten WM 2022 waren es noch 32 Mannschaften und 670 Sticker, das Album umfasste damals rund 80 Seiten. Für 2026 ist das Album deutlich gewachsen und kommt auf 112 Seiten. Neben den altbekannten Spielerstickern sind auch seltene Sondereditionen dabei.

Was kostet der Klebespaß?

Der Einstieg ist vergleichsweise günstig, kann sich jedoch schnell summieren. Ein Album-Heft kostet rund zwei Euro, ein Album-Buch fast zehn Euro, eine Stickertüte mit sieben Motiven 1,50 Euro. Neben den klassischen Tütchen im Einzelhandel bietet der Hersteller über den Online-Shop auch größere Pakete oder sogenannte Bundles, die das Album und größere Stickerpakete enthalten, zu Vorteilspreisen an.

Wie teuer wird ein vollständiges Album?

Rein rechnerisch liegen die Kosten für ein vollständiges Album ohne doppelte Sticker bei rund 210 Euro zuzüglich Album. In der Praxis fällt der Gesamtbetrag jedoch deutlich höher aus, da doppelte Sticker beim Sammeln unvermeidbar sind. Dann beginnt der Tauschrausch mit anderen Sammlern, oft auch auf größeren Wechselbörsen. Alternativ gibt es auch eine kostenlose digitale Variante der Sammlung. Nach der Registrierung erhalten Nutzer regelmäßig virtuelle Stickerpäckchen, die sie auch kaufen können.

Panini-Abschied naht: Wer bringt künftig die WM-Sticker heraus?