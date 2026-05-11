ESC-Village vor dem Wiener Rathaus wurde nach Unwetterwarnung geräumt

Zwangspause für die offizielle Partylocation nach Blitz und Donner. Sie bleibt für den restlichen Montag geschlossen.

Wien – Eine Unwetterwarnung hat am Montagabend für eine Räumung der Eurovision Village vor dem Wiener Rathaus gesorgt. Seit gestern, Sonntag, ist die offizielle Partylocation des 70. Song Contests in Betrieb. Heute führten die Wetterverhältnisse mit Blitz und Donner jedoch zu einem Abbruch. Die Räumung aus Sicherheitsgründen erfolgte um 18.30 Uhr.

Noah Schönhart, der für die ESC-Village zuständige Sprecher der stadt wien marketing gmbh, sagte gegenüber der APA zunächst, dass es noch nicht absehbar ist, ob an diesem Montag noch einmal geöffnet werden kann. Kurz danach hieß es, dass das Village für den restlichen Tag geschlossen bleibt.