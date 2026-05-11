Mehr als 38.000 bestätigte Verdachtsfälle: Bedenklicher Höchststand bei der „Stopline“

Jahresbericht der Internet-Meldestelle: Die Betreiber von Webseiten mit Darstellungen von Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sitzen meist in Vietnam.

„Stopline“, die Meldestelle gegen sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger und nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet, schlägt Alarm: Sie war im Vorjahr mit 38.264 Meldungen zu strafrechtlich relevanten Inhalten im Internet konfrontiert. Im Vergleich zum Jahr 2024 ist das mehr als eine Verdreifachung. Der Großteil dieser Fälle betraf Darstellungen von Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. In 41 Fällen war nationalsozialistische Wiederbetätigung das Thema.

Meldung per E-Mail oder anonym

Die Meldung verdächtiger Inhalte ist per E-Mail (office@stopline.at) oder anonym auf www.stopline.at möglich. Der neue Höchststand wurde verzeichnet, obwohl die Zahl der Meldungen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist.

Die Mitarbeiter von Stopline suchen nicht selbst nach illegalen Inhalten, sondern bearbeiten eingehende Meldungen. Stopline prüft bei jeder Meldung, ob es sich tatsächlich um einen Gesetzesverstoß handeln könnte. Wenn ein entsprechender Verdacht besteht, werden die Strafverfolgungsbehörden informiert.

Keine Verstöße in Österreich

Stopline-Projektleiterin Barbara Schloßbauer präsentierte den Jahresbericht gemeinsam mit Stefan Ebenberger, Generalsekretär der ISPA (Internet Service Providers Austria). Aus österreichischer Sicht hatten sie auch eine gute Nachricht zu bieten: In keinem Fall einer Meldung mit Verdacht auf Gesetzesverstoß war die entsprechende Internetseite in Österreich gehostet. In Österreich gelte der Zugang „Löschen statt Sperren“. Dies lohne sich, meint Ebenberger. Österreich sei ein ausgesprochen unattraktiver Standort für illegale Inhalte.

Ausgesprochen attraktiv scheint im Gegensatz dazu Vietnam geworden zu sein. Mehr als 26.000 bestätigte Meldungen betrafen das südostasiatische Land. An zweiter Stelle folgt mit knapp 7300 Verdachtsfällen der Iran. Die USA, früher in trauriger Spitzenposition, sind nun abgeschlagen mit rund 1600 Fällen.

Gefährliche Eigenrecherche

Europa spielt bei den illegalen Internet-Inhalten nur eine untergeordnete Rolle. Am meisten Fälle betrafen hier mit 586 die Ukraine, gefolgt von Deutschland (295).